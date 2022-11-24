Как строили стадион Лусаил, где пройдет финал ЧМ-2022 по футболу

Стадион в городе Лусаил в Катаре, где 18 декабря 2022 состоится финальный матч чемпионата мира по футболу, построила Китайская железнодорожная строительная корпорация (CRCC). Возведение в пустыне самого современного в мире спорткомплекса на 80 тыс. болельщиков заняло 5 лет. Изображение фасада стадиона даже напечатали на банкноте катарского риала. #trtнарусском #Катар #Лусаил #стадион #FIFA2022 #ЧМ2022 #трт #новости