ПОЛИТИКА
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Как строили стадион Лусаил, где пройдет финал ЧМ-2022 по футболу
Стадион в городе Лусаил в Катаре, где 18 декабря 2022 состоится финальный матч чемпионата мира по футболу, построила Китайская железнодорожная строительная корпорация (CRCC). Возведение в пустыне самого современного в мире спорткомплекса на 80 тыс. болельщиков заняло 5 лет. Изображение фасада стадиона даже напечатали на банкноте катарского риала. #trtнарусском #Катар #Лусаил #стадион #FIFA2022 #ЧМ2022 #трт #новости
Как строили стадион Лусаил, где пройдет финал ЧМ-2022 по футболу / Others
24 ноября 2022 г.
Истории
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