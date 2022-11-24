Глава Департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил о начале работ по сборке прототипа национального истребителя TF-X 5-го поколения.

«Начат монтаж фюзеляжа и крыльев прототипа самолета, который планируется вывести из ангара 18 марта 2023 года», — написал он в Twitter.

Работы над созданием прототипа самолета реализуются специалистами компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) в координации с Управлением оборонной промышленности Турции.

Церемония начала сборки самолета состоялась на производственной площадке предприятия TUSAŞ с участием представителей Министерства национальной обороны, Управления оборонной промышленности и ВВС Турции.

Прототип отечественного военного самолета будет полностью соответствовать международным стандартам. При его создании будут задействованы около 6500 частей и 30 различных подсистем.

Гендиректор компании TUSAŞ Темель Котил сообщил, что в проекте создания военного самолета задействованы более 13 тыс. специалистов. «После того, как прототип будет выведен из ангара, начнутся наземные испытания. Самолет будет готовиться к первому полету. Мы горды вкладом в инициативу общенациональной значимости», — сказал Котил.

«При реализации проекта военного самолета учитываются все современные технологии и разработки Турции. К работам по созданию двигателя, систем кондиционирования, шасси, авионики, радаров, сенсоров, компьютерного управления, авиационной силовой установки — словом, всех составляющих боевой машины, привлечены многие компании страны. Мы привлекаем каждую компанию, которая может внести вклад», — ранее отмечал Темель Котиль.

В марте 2021 года гендиректор компании TUSAŞ отмечал, что истребитель 5-го поколения TF-X будет принят на вооружение в 2029-м, стоимость самолета составит $100 миллионов. По планам, военно-технологическая компания TUSAŞ будет производить два TF-X в месяц. В сентябре 2021-го стало известно, что TUSAŞ начала применять технологию digital twin в проектировании TF-X. В Турции существует программа TF-X National Combat Aircraft (MMU), представляющая собой совместный проект TUSAŞ и подсекретариата оборонной промышленности Турции (Savunma Sanayii Başkanlığı, SSB) по созданию национального истребителя 5-го поколения. TUSAŞ является основным подрядчиком проекта MMU, однако свой вклад в реализацию проекта внесут и несколько других турецких оборонных предприятий. Сначала истребитель будет работать на одном из уже существующих двигателей, а в будущем в нем будет использоваться двигатель, который разработает компания TRMotor.

Технология digital twin или «цифровой двойник» — виртуальная модель изделия или машины, которая постоянно корректируется по результатам натурных экспериментов и достоверно предсказывает его поведение в течение всего жизненного цикла. В самолетостроении «цифровые двойники» используются, в частности, при проектировании, производстве, эксплуатации двигателей.