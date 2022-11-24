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Украинские хирурги оперируют пациентов в темноте
В Херсоне медики провели операцию при аварийном свете генератора. 23 ноября одна из 70 российских крылатых ракет, выпущенных по Украине, попала в частный дом в Херсонской области, где оторвала руку 14-летнему подростку. В результате массированной атаки большая часть страны осталась без света, воды и тепла. #trtнарусском #Украина #Херсон #медики #хирурги #обстрел #ракеты #атака #больница #операционная
Украинские хирурги оперируют пациентов в темноте / Others
24 ноября 2022 г.
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