ПОЛИТИКА
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Болельщиков в Катаре знакомят с исламской культурой
Мечети Катара открыли свои двери для болельщиков Чемпионата мира по футболу 2022. Желающие могут посетить любую мечеть, послушать короткую лекцию о культуре и традициях ислама и получить в подарок перевод смыслов Священного писания мусульман. Помимо этого, на билбордах по всей стране размещены изречения Пророка Мухаммада и суры Корана на разных языках. #Катар #Доха #ислам #культура #ЧМ2022 #FIFA2022 #мусульмане
Болельщиков в Катаре знакомят с исламской культурой / Others
25 ноября 2022 г.
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