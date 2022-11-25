Болельщиков в Катаре знакомят с исламской культурой

Мечети Катара открыли свои двери для болельщиков Чемпионата мира по футболу 2022. Желающие могут посетить любую мечеть, послушать короткую лекцию о культуре и традициях ислама и получить в подарок перевод смыслов Священного писания мусульман. Помимо этого, на билбордах по всей стране размещены изречения Пророка Мухаммада и суры Корана на разных языках. #Катар #Доха #ислам #культура #ЧМ2022 #FIFA2022 #мусульмане