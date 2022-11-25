Расследование в связи с подозрением о возможном нелегальном финансировании предвыборной кампании президента Франции Эммануэля Макрона на выборах 2017 года начато во Франции. Об этом сообщают все центральные газеты Франции, включая Le Parisien и Le Figaro.

В частности, французская финансовая прокуратура расширит досудебные расследования по «делу McKinsey» и проверит условия финансирования предвыборной кампании Эммануэля Макрона, пишет Le Figaro. Американскую консалтинговую компанию обвиняют в «фаворитизме» со стороны президента и уклонении от уплаты налогов. Инициированное в ноябре предварительное расследование поручено проводить трем следственным судьям. Один из них — Серж Турнер, который в 2017 году предъявлял обвинения экс-премьер-министру страны Франсуа Фийону. Из-за расследования Фийон снялся с предвыборной гонки, хотя, по данным соцопросов, имел шансы опередить Макрона, указывает Le Parisien.

Изначально расследование, начатое в марте после доклада Сената, было посвящено отмыванию денег частными консалтинговыми компаниями и неуплате корпоративного налога. В нем, среди прочего, указывалось, что французский офис McKinsey последние 10 лет, вероятно, не платил налоги, а расходы государства на услуги консалтинговых компаний в среднем удвоились с 2018 по 2021 год, когда они достигли €1 млрд за год. Лишь после проведенного в мае этого года обыска в штаб-квартире компании McKinsey прокуратура решила добавить к чисто финансовому делу подозрения в «фаворитизме» и «нелегальном финансировании избирательной кампании». Теперь они должны изучить, имела ли американская фирма привилегированное положение при заключении государственных контрактов.

На данном этапе, по информации источников газеты, следователи наверняка знают лишь о наличии связей между окружением главы государства и McKinsey. При этом консультанты из данной фирмы работали над кампанией Макрона во время президентских выборов 2017 года, согласно данным газеты Le Monde, и якобы даже занимали определенные должности в президентской партии «Республика на марше» и в министерствах (в 2022 году переименована в «Ренессанс»). В то же время статус президента дает ему полную неприкосновенность, и поэтому его нельзя привлекать к какому-либо судебному процессу на протяжении действия его мандата.

Согласно недавнему отчету сената, французское правительство всё чаще прибегает к частным консалтинговым компаниям. Их «влияние на государственную политику» привело к политическим дебатам, которые конкретизировались во время президентской кампании вокруг американской фирмы McKinsey.