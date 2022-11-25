Между Бельгией и Великобританией возник конфликт, после того как Брюссель заблокировал поставки Лондону технологий, необходимых для поддержания ядерного сдерживания Соединенного Королевства, сообщает The Times.

Бельгийские прессы используются как часть производственного процесса на предприятии в Олдермастоне, ответственном за разработку, производство и обслуживание британских ядерных боеголовок, пишет Times. Единственными носителями ядерного оружия в Великобритании остаются стратегические атомные подловодные лодки типа Vanguard, оснащенные межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II американского производства.

Лицензия на экспорт, необходимая после Brexit, рассматривалась как формальность, однако заместитель премьер-министра Бельгии Жорж Жилкине, будучи членом партии зеленых и активным противником ядерного оружия, заблокировал сделку, пишет The Times.

Ситуация обострилась из-за того, что Лондон пригрозил отменить заказ на поставки автоматических винтовок производства FN Herstal на сумму £514,90 млн (€600 млн), если экспорт ядерных технологий не будет возобновлен.

Накануне бельгийский премьер Александр де Кро сообщил, что окончательное решение по экспорту ядерной технологии в Британию еще не принято, ожидается решение правокомиссии по ядерному нераспространению. Власти региона Валлония заявили, что контракт по поставкам в Соединенное Королевство оружия FN Herstal «все еще находится в стадии переговоров».