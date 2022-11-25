Глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что компания работает над тем, чтобы обеспечить возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину объемом 500 мВт на случай следующего блэкаута. Однако для этого необходим специальный механизм, который сейчас разрабатывается.

«Это важно для нашей безопасности. Энергосистема Евросоюза способна помочь нам в трудный момент, и она это делает. Относительно коммерческого импорта это технически возможно. «Укрэнерго» обеспечивает возможность такого импорта в объеме 500 МВт и даже 600 МВт», — сказал Кудрицкий в эфире всеукраинского телемарафона.

Он добавил, что для обеспечения такого импорта необходимы специальные механизмы, поскольку цена электроэнергии в Европе выше, чем в Украине. Например, в октябре максимальная цена мегаватт-часа в Украине составляла менее 80 евро, а в Венгрии более 260 евро, отмечали эксперты. Глава правления «Укрэнерго» отметил, что такой механизм уже разрабатывается.

Проблемы с электроснабжением появились в Украине после того, как Россия начала наносить ракетные удары по ее инфраструктуре. Последний раз такие бомбардировки прошли 23 ноября. Многие области Украины оказались обесточены. Киев оценивает восстановление своей энергосистемы в сотни миллионов долларов.

В марте Украина полностью синхронизировала свою сеть с европейской системой передачи электрической энергии (ENTSO-E), это дало возможность как экспортировать, так и импортировать энергию из Европы. Киев начал поставки, но прекратил сразу же после массовых ударов по энергообъектам.

Первую тестовую закупку электроэнергии в Евросоюзе, в Словакии, государственный трейдер «Энергетическая компания Украины» (ЭКУ) осуществил 28 октября. Мощность составляла 1 МВт.

В середине ноября 2022-го посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киев и Вашингтон согласовали строительство на территории Украины малого модульного реактора. Дипломат отметила, что в пилотном проекте примут участие международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории, украинский «Энергоатом», украинский Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности и Совет национальной безопасности и обороны Украины. Кроме того, партнерами выступают частные компании JGC Corporation, Starfire Energy, Clark Seed, FuelCell Energy, Doosan Enerbility, IHI Corporation, Samsung C&T Corporation. Малые модульные реакторы — это современные ядерные реакторы, производящие менее 300 МВт (эл.) на энергоблок, то есть примерно одну треть от генерирующей мощности традиционных ядерных энергетических реакторов. Их можно монтировать в труднодоступных местах, где нет возможности возвести крупные атомные станции.

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина проработала план строительства малых модульных реакторов для выработки электроэнергии, но пока все ресурсы направлены на то, чтобы защитить и восстановить существующую энергетическую систему. «Украина разработала интересную систему поставок электричества. Мы понимаем, что мы будем делать, когда можно будет голову поднять», — сообщил Зеленский.