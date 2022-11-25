Дети Сирии и Украины встретились в Анталье

В Анталье Институт Юнуса Эмре провел мероприятие для детей из Сирии и Украины, которые укрылись в Турции от войны. Мальчики и девочки вместе рисовали, играли, обменялись подарками, а также написали письма президенту Турции со словами благодарности за то, что живут под мирным небом на берегу Средиземного моря. #trtнарусском #турция #анталья #манавгат #дети #украина #сирия #война #трт #новости