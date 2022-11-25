ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Дети Сирии и Украины встретились в Анталье
В Анталье Институт Юнуса Эмре провел мероприятие для детей из Сирии и Украины, которые укрылись в Турции от войны. Мальчики и девочки вместе рисовали, играли, обменялись подарками, а также написали письма президенту Турции со словами благодарности за то, что живут под мирным небом на берегу Средиземного моря. #trtнарусском #турция #анталья #манавгат #дети #украина #сирия #война #трт #новости
Дети Сирии и Украины встретились в Анталье / Others
25 ноября 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us