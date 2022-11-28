Массовые волнения в Шанхае против антиковидных ограничений

В Шанхае прошли массовые задержания протестующих против политики «нулевой терпимости» к коронавирусной инфекции. Полиция также задержала корреспондента ВВС News Эда Лоуренса. Сообщается, что его якобы избили в участке. Демонстрации проходят в Китае с 26 ноября. Волнения спровоцировали смерти минимум десяти человек в результате пожара в жилом доме в Урумчи, в центре Синьцзян-Уйгурского автономного района. #trtнарусском #Шанхай #ковид #акции #трт #новости