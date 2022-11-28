27 ноября французской поставщик электроэнергии EDF попросил ЦЕРН преждевременно закрыть Большой адронный коллайдер (БАК). В следующем году время работы объекта также планируется сократить для экономии энергии.

Ускоритель частиц будет закрыт на зиму уже 28 ноября 2022 года, на две недели раньше запланированного срока.

БАК обычно работает с мая по декабрь, т. е. в основном вне отопительного периода, чтобы не нарушать энергоснабжение. Из-за сжатых сроков графики проведения экспериментов очень плотные, отмечает издание Euronews. Вынужденное раннее отключение ускорителя сократит количество столкновений частиц и, соответственно, число экспериментов. Время выполнения работ для ученых будет сокращено в сумме на 20% за оба года.

Директор по исследованиям Германского агентства печати (DPA) Иоахим Мних отметил, что потери пока «остаются терпимыми». «Но если цены на электроэнергию останутся высокими в долгосрочной перспективе, это может означать, что нам придется сократить программу или растянуть ее во времени», — уточнил Мних.

В ЦЕРН ищут другие способы сократить потребление энергии. Так, с 2023 года здания организации будут снабжаться отработанным теплом из нового дата-центра.

Энергокризис не стал для экспериментального объекта неожиданностью: летом ЦЕРН уже разрабатывала планы по временному отключению своих ускорителей из-за роста цен на электроэнергию и газ.

Большой адронный коллайдер расположен на границе Франции и Швейцарии, это крупнейшая экспериментальная установка в мире. Длина основного кольца ускорителя частиц — 26,6 км.

Десять лет назад коллайдер был использован для доказательства существования бозона Хиггса — субатомной частицы, которая, как считается, была жизненно важной для формирования Вселенной после Большого взрыва 13,7 млрд лет назад.

В дополнение к БАК, ЦЕРН управляет семью другими ускорителями частиц и двумя замедлителями. Пиковая потребность в энергии Большого адронного коллайдера составляет 200 мегаватт — это примерно треть от того, сколько потребляет 200-тысячное население Женевы.

Немецкий электронный синхротрон (DESY) в Гамбурге, где находится самый мощный в мире рентгеновский лазер, также испытывает трудности из-за растущих цен на электроэнергию. DESY закупает электроэнергию траншами на три года вперед, чтобы застраховаться от внезапных скачков цен. Но при нынешних ценах руководство синхротрона не может себе этого позволить, пишет Nature.

Как ранее сообщал TRT на русском, в начале сентября советник президента Турции, член президентского совета по экономической политике Йигит Булут заявил: по меньшей мере 1 млн жителей стран Евросоюза из-за проблем с газоснабжением и растущими ценами на энергию намерены провести предстоящую зиму в Турции.