Лица, связанные с вооруженными силами США, создавали фейковые группы в Facebook и распространяли проамериканскую пропаганду в РФ, Китае и Иране. Об этом пишет Independent со ссылкой на заявление Meta, владеющей соцсетью.

По данным издания, Meta удалила эти фейковые аккаунты еще в августе, поскольку они продемонстрировали «скоординированное недостоверное поведение». В частности, эти профили размещали контент, рекламирующий США и негативно отображающий ситуацию в РФ, Китае и Иране.

Согласно отчету аналитической фирмы Graphika и Стэнфордской интернет-обсерватории (SIO), всего было создано 39 учетных записей Facebook, 16 групп, а также 26 аккаунтов в Instagram. Суммарный охват этих фейковых записей не превышал 22 тыс. пользователей.

Meta уточнила: сеть, стоящая за этими учетными записями, возникла в США и была ориентирована на ряд стран, включая Афганистан, Алжир, Иран, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Сомали, Сирию, Таджикистан, Узбекистан и Йемен.

При этом участники этой сети вели пропаганду не только в Facebook и Instagram — задействовали также Twitter, YouTube, Telegram, ВКонтакте и Одноклассники. Аккаунты перепечатывали новостные статьи с сайтов, финансируемых правительством США, а также ссылки на американских военных. Для продвижения необходимой повестки использовались видео и мемы.

«Наше расследование обнаружило связи этих аккаунтов с вооруженными силами США. Люди, стоящие за этой деятельностью, публиковали новости на арабском, фарси и русском языках, в том числе опасения по поводу терроризма и восхваления американских военных, а также контент о пандемии», — говорится в заявлении Meta.

TRT на русском ранее сообщал, что Пентагон распорядился проверить деятельность своих специалистов по психологическим операциям в интернете после того, как ряд соцсетей удалил фейковые аккаунты, предположительно открытые представителями Центрального командования ВС США в нарушение правил пользования платформами.

Белый дом потребовал от Пентагона прояснить целесообразность использования фейковых аккаунтов, поскольку это подрывает доверие к США, уточняет Washington Post.