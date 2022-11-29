Существующих запасов ядерного топлива Украине хватит только на два года, далее страна намерена использовать собственные наработки. Об этом 27 ноября заявил глава государственной атомной компании Украины «Энергоатом» Петр Котин.

С начала войны Украина не покупала российское ядерное топливо, полагаясь на собственные запасы. Теперь, по словам главы «Энергоатома», страна намерена перевести все блоки своих АЭС на технологии от американской компании Westinghouse Electric.

«Мы работаем с Westinghouse над созданием собственной линии по производству топлива на основе их технологий. Мы уже производим головки и хвостовики топливных картриджей по лицензии этой американской компании. Так что половину мы будем производить сами, а другую половину будет поставлять Westinghouse», — уточнил Котин.

В Украине находятся четыре АЭС: Ровенская, Южно-Украинская, Хмельницкая и крупнейшая в Европе Запорожская. В конце сентября Россия, контролирующая территории вокруг Запорожской станции, заявила, что объект полностью переходит под ее контроль. Тогда же АЭС была закрыта, но продолжила выработку электроэнергии для поддержания безопасности. 23 ноября все четыре украинские АЭС полностью потеряли внешнее электроснабжение на фоне ракетных ударов по инфраструктуре. Спустя два дня Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что украинские станции были вновь подключены к национальной энергосистеме.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в конце ноября обратился к Москве и Киеву с призывом согласовать и как можно скорее установить зону ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Гросси вел переговоры о создании такой зоны с июня, но договоренности пока достигнуты не были, сообщает новостной портал ООН. В начале ноября представители спецслужб РФ и США провели встречу в Анкаре в штаб квартире Национальной разведывательной организации Турции, где обсудили, в том числе, ядерную безопасность, заявила временная поверенная в делах посольства США в Москве Элизабет Руд.

Как ранее сообщал TRT на русском, в ноябре Киев и Вашингтон согласовали строительство на территории Украины малых модульных реакторов. Они способны вырабатывать до 60 мВт электроэнергии, этого хватит на 60 тыс. квартир.