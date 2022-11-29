Турция создаст зону безопасности глубиной 30 км на границе с Сирией

Турция будет вести бескомпромиссную борьбу с организацией РПК/ОНС до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабмина. 13 ноября 2022 боевики РПК организовали теракт на улице Истикляль в Стамбуле. Позже обстреляли ракетами южные регионы Турции, приграничные с Сирией. #trtнарусском #Турция #Сирия #Эрдоган #террористы #РПК #трт #новости