Пентагон «почти тотально» ошибся в прогнозах по войне в Украине, в частности, военное ведомство предрекало поражение украинской армии еще в марте. Теперь в Министерстве обороны США идут проверки. Об этом пишет американский портал Daily Beast со ссылкой на бывших офицеров и инсайдеров в Пентагоне.

По данным издания, проверяют, в частности, отдел разведки и прогнозирования. Спецслужбы США правильно сообщили о возможности вторжения, практически угадали даты его начала, но недооценили шансы Украины сдержать наступление.

«Неверное суждение в Вашингтоне было почти тотальным», — пишет Daily Beast. — «Некоторые разведывательные службы, в том числе в Киеве, пытались преуменьшить вероятность полномасштабной войны».

По данным издания, в начале войны в вооруженных силах РФ насчитывалось около 900 тыс. активных военнослужащих — против 196 тыс. в армии Украины. «Но массовый приток западного оборудования и более сильное, чем ожидалось, украинское сопротивление удивили наблюдателей», отмечает Daily Beast.

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Джеффри Прайс в беседе с изданием заявил, что сейчас разведывательное сообщество ведет серьезный разбор неудачных прогнозов. По его словам, Россия «имела огромное количество» боевой мощи, но «использовала ее очень, очень плохо», а одной из фундаментальных проблем стала невозможность добиться превосходства в воздухе.

Подполковник Хантер Рипли, которого цитирует портал, заявил, что прогнозы могли быть ошибочными из-за бюрократии в оборонном ведомстве США.

«Люди обычно впадают в апатию, работая с одними и теми же разведданными снова и снова. Это становится рутиной на заднем плане», — пояснил офицер.

Притом собеседники издание уточнили, что российская разведка также «неправильно оценила Украину, повторив свои катастрофически ошибки 1979 года», во время российской кампании в Афганистане: тогда разведка сказала генсеку СССР Леониду Брежневу, что «афганцы будут приветствовать советских солдат».