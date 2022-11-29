С января по октябрь объем поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до рекордных 17,8 млрд кубометров. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на собственные расчеты. Таким образом, ЕС стал крупнейшим потребителем СПГ, оттеснив Китай.

На долю российского СПГ пришлось 16% от совокупного импорта доставляемого по морю газа. Основными покупателями стали четыре страны: Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды. Рост закупок происходит на фоне резкого спада поставок трубопроводного газа из России. В 2021 году компания «Газпром» экспортировала в Евросоюз и Турцию 155 млрд кубометров, а в этом году объем снизился до 60 млрд кубометров.

Газета «Коммерсант» со ссылкой на данные исследовательской компании Kpler отмечает, что увеличить поставки СПГ удалось с помощью сокращения экспорта в страны Азии: Японии, Южной Кореи, Индии и Пакистана. За этот сезон было доставлено лишь порядка 2,1 млн тонн топлива. Компания «Новатэк» уже отгрузила последнюю партию сжиженного газа для Азии. Танкер Arc 7 «Федор Литке» доставил ее в Китай 23 ноября и в настоящее время возвращается в порт Сабетта.

Как предположила специалист Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета в Нью-Йорке Анн-Софи Корбо, однажды Россия может отказаться от поставок СПГ в Европу. При этом топливо может экспортироваться по заниженным ценам в такие страны, как Бангладеш и Пакистан. Тогда ЕС будет вынужден закупать газ на еще более дорогом спотовом рынке.

Глава Еврокомиссии по энергетике Дитте Юль Йоргенсен убеждена: снизить зависимость возможно лишь в одном случае — необходимо потреблять меньше энергии. «Я хочу еще раз подчеркнуть важность сокращения спроса на энергоносители и расширения мер экономии энергии в плане достижения независимости от энергопоставок из РФ», — цитирует Йоргенсен Washington Post.

Страны ЕС продолжают закупать в России не только газ, но и нефть, писал TRT на русском. В августе агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на данные о движении танкеров, что часть южноевропейских и средиземноморских стран продолжает тайно покупать российские энергоносители. Таким образом укрепляется спрос на нефть из России при одновременном падении закупок в странах Северной Европы. Так, с 1 по 5 августа объем поставок сырой нефти из России через терминалы Балтийского и Черного морей в порты Италии достиг максимального за семь недель уровня, узнало агентство.