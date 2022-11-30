Федерация футбола Ирана требует уволить Клинсманна из ФИФА

Тегеран требует уволить немецкого функционера из технической исследовательской группы ФИФА после высказываний Юргена Клинсманна об иранской сборной. Генсек Верховного комитета по проведению и наследию Чемпионата мира по футболу в Катаре Хасан аль-Тавади назвал его комментарии «расистскими». #trtнарусском #Иран #Тегеран #ФИФА #клинсман #чм2022 #футбол #спорт #трт #новости