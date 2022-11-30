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Федерация футбола Ирана требует уволить Клинсманна из ФИФА
Тегеран требует уволить немецкого функционера из технической исследовательской группы ФИФА после высказываний Юргена Клинсманна об иранской сборной. Генсек Верховного комитета по проведению и наследию Чемпионата мира по футболу в Катаре Хасан аль-Тавади назвал его комментарии «расистскими». #trtнарусском #Иран #Тегеран #ФИФА #клинсман #чм2022 #футбол #спорт #трт #новости
Федерация футбола / Others
30 ноября 2022 г.
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