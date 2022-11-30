ПОЛИТИКА
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В Китае и за его пределами протестуют против антиковидной политики Пекина
В Гуанчжоу прошли протесты против локдауна в связи с новой вспышкой коронавируса. Противоэпидемиологический контроль в Китае является одним из самых строгих в мире. С начала пандемии страна придерживается политики «нулевой терпимости», что включает локдауны и обязательный карантин целых кварталов и городов. Протестные акции также состоялись в других странах. #trtнарусском #Гарвард #Стокгольм #Гуанчжоу #Цзинань #Канада #Торонто #Китай #Covid19 #протест #трт #новости
В Китае и за его пределами протестуют против антиковидной политики Пекина / Others
30 ноября 2022 г.
Истории
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