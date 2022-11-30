29 ноября ЮНЕСКО внесла турецкую каменную кладку «Ахлат» в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в охране. Об этом сообщили в МИД Турции.

«Наша национальная номинация «Традиционная каменная кладка Ахлат» была внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране, во время 17-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия. Она проходит в столице Марокко Рабате с 28 ноября по 3 декабря 2022 года», — говорится в сообщении МИД.

Всего в Турции находится 22 объекта наследия ЮНЕСКО, подчеркнули в министерстве.

«Мы продолжим повышать осведомленность о наших традиционных видах искусства, ставших семейной реликвией, чтобы популяризировать и сохранять их», — уточнили в дипведомстве.

Техника традиционной каменной кладки «Ахлат» использовалась на протяжении тысячелетий для постройки зданий и гробниц в одноименном районе восточной провинции Битлис. Она расположена на берегу турецкого озера Ван. Рядом — гора Немрут, богатая вулканическими породами.

Для добычи камней каменотесы в Ахлате используют традиционный метод, применяя мышечную силу. Длинные металлические палки используются в качестве рычага для перемещения каменной массы. Железные клинья забиваются в горную массу по прямой линии и разделяются на более мелкие размеры.

ЮНЕСКО уточняет: камни Ахлат — это вулканические породы, которые горняки добывают на востоке Турции. Камень дробят и придают ему форму, а затем резчики украшают его орнаментами. Узоры на камнях техники «Ахлат» формируют при помощи соскабливания, придания рельефа и резьбы — как правило, с использованием растительных, геометрических и каллиграфических форм.

Среди других заявок на внесение в список наследия в этом году были французско-бельгийское мощение ярмарочных площадей, традиционная китайская техника обработки чая и среднеазиатская лютня «рубаб».