Между Вашингтоном и европейскими лидерами обозначился раскол: президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны новым законом США о преодолении инфляции. Об этом пишет Wall Street Journal.

Закон, по словам собеседников издания, может привести к уходу европейских компаний в Штаты — это усугубит экономические проблемы Европы, вызванные войной в Украине и энергетическим кризисом.

Война России и Украины вдохнула новую жизнь в НАТО и спровоцировала бум в торговле и инвестициях между США и Европой, сообщает издание. Но среди европейских официальных лиц растет разочарование растущей зависимостью от Вашингтона в вопросах безопасности и экономической стабильности.

США предложили Европе закупать американский сжиженный газ вместо российского, но поставки из США обходятся ЕС в несколько раз дороже трубопроводного газа из РФ — это создает нагрузку на производственную базу Европы, пишет WSJ. Европа также вынуждена просить поддержки Вашингтона, «чтобы укрепить свою оборону и избежать прямой конфронтации с Россией — эскалации, при которой Европу будет на передовой», уточняет газета.

По словам французских чиновников, которых цитирует WSJ, президент Макрон считает угрозой для промышленности ЕС американский закон о снижении инфляции. Джо Байден одобрил эту инициативу еще летом, она предусматривает выделение $400 млрд субсидий на поддержку американской экономики. Нововведение подразумевает налоговые вычеты до $7,5 тыс. — они будут стимулировать жителей Штатов покупать электромобили, «сделанные в США», или, точнее, собранные.

По данным WSJ, Париж и Берлин опасаются, что из-за мер США пострадают продукты европейского экспорта — такие как аккумуляторы и электромобили, на которые льготы не распространяются. Американский закон может привести к сокращению производства в Европе, релокации ряда заводов в США и к общему снижению экономической активности в ЕС, считают еврочиновники, опрошенные изданием.

В конце ноября президент Макрон провел встречу с руководством крупнейших европейских компаний, в том числе, с главами немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG, британского производителя лекарств AstraZeneca PLC и французской химической компании Air Liquide SA. Президент Франции попросил эти фирмы не перемещать производство в США, пишет WSJ. О реакции промышленников пока неизвестно.

Новый американский закон, грозящий европейской экономике, станет главной темой во время пятидневного визита Макрона в Вашингтон — он начался 29 ноября.

Источники WSJ во французских дипломатических кругах уточняют: лидер Франции планирует попросить американского визави сделать исключение в новом законе для компаний Евросоюза. Другие собеседники издания из Белого дома подтвердили эту информацию, но отметили: в Вашингтоне «не ожидают разрешения спора» по итогам встречи Макрона и Байдена.

Как ранее сообщал TRT на русском, раскол наметился не только в отношениях Парижа с Вашингтоном — руководство Франции недовольно мерами правительства ФРГ в энергетике и оборонной сфере.