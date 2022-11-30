Государства-члены ЕС массово инвестируют в национальную оборонную индустрию, чтобы поддержать Украину и обновить собственные запасы. Однако высокие цены на сырье и недоступность некоторых критических материалов усложняют дальнейшее расширение производства. Об этом пишет Euractiv.

«Большая часть сырья, необходимого для производства продукции военного назначения, в странах ЕС не добывается или добывается в минимальной степени», — заявил изданию глава ассоциации оружейной и оборонной промышленности Чехии Иржи Гинек.

В первую очередь не хватает синтетического каучука, химикатов и упаковочного материала, уточнил Гинек. Есть трудности с производством бронежилетов, отметил собеседник Euractiv, так как большая часть исходников для их производства находится в Азии. Ряд европейских оборонных предприятий уже перевели свое производство в азиатский регион — Китай и Индонезию.

Также европейский оружейный бизнес страдает от разрыва связей с Россией, откуда поступали алюминий, платина и палладий.

Как ранее сообщал TRT на русском, после поставки Украине в общей сложности 14 самоходных гаубиц PzH 2000, Минобороны ФРГ не смогло вовремя заказать необходимые обширные пакеты запасных частей для регулярного ремонта их систем.

«Вашингтон не желает перенаправлять ключевое оружие [Украине] из уязвимых регионов, таких как Тайвань и Корея, где Китай и Северная Корея постоянно проверяют пределы своих возможностей», — пишет The New York Times.

Из-за этого страны Запада, в частности, ЕС столкнулись с острой нехваткой боеприпасов и сырья для их производства, уточняет издание.

Летом во время боев на Донбассе украинцы ежедневно производили от 6 тыс. до 7 тыс. артиллерийских выстрелов в день, заявил NYT высокопоставленный чиновник НАТО. Россия выпускала до 50 000 снарядов в день.

Для сравнения, в США ежемесячно производится всего 15 тыс. артиллерийских снарядов, поясняет издание.

«Поэтому Запад изо всех сил пытается найти все более дефицитное оборудование и боеприпасы советской эпохи, которые Украина может использовать уже сейчас — включая ракеты ЗРС С-300, танки Т-72 и особенно артиллерийские снаряды советского калибра», — говорится в статье NYT.

Страны Запада просят оборонный комплекс устраивать больше рабочих смен и модернизировать старые заводские линии. Также США и ЕС начали закупать боеприпасы в таких странах, как Южная Корея, для «заполнения» ниш в европейской обороне после отправки оружия Украине.