США обеспокоены растущими темпами ядерного вооружения Китая. Пекин нарастил арсенал ядерных боеголовок до значения 400 единиц за гораздо меньшее время, чем ранее рассчитывали США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет Пентагона China Military Power.

В 2020 году США подсчитали, что у Китая было около 200 ядерных боеголовок, и ожидали, что к 2030 году их запасы удвоятся. Однако КНР достигла этой отметки уже к 2022 году. Исходя из этого Пентагон предполагает, что к 2035 году Пекин может иметь свыше 1500 ядерных боеголовок, если он продолжит наращивать свои арсеналы нынешними темпами.

«То, что мы наблюдали последние пару лет, — это действительно ускоренное расширение», — цитирует CNN высокопоставленного представителя Пентагона.

Согласно отчету военных США, Китай укрепляет вооруженные силы, чтобы создать международную систему на основе своего мировоззрения. Это создает «наиболее существенный и системный вызов национальной безопасности США», говорится в документе.

Инвестиции КНР в ядерные исследования и наращивание боеголовок, способных поражать цели в море, на земле и в воздухе — вызывают серьезную обеспокоенность в Вашингтоне, сообщает CNN.

В 2021 году Китай провел 135 испытаний баллистических ракет — это больше, чем все остальные страны мира вместе взятые, говорится в отчете Пентагона. Этот счёт, однако, не учитывает баллистические ракеты, использовавшиеся в Украине.

Китай в ответ на заявления Пентагона уточнил: его ядерный арсенал ничтожен по сравнению с запасами США и России. Пекин готов к диалогу по сокращению ядерного оружия, но только в том случае, если Вашингтон первым сократит свой арсенал до уровня Китая.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), США имеют около 5500 боеголовок, Россия — 6255.

Китай также развивает гиперзвуковое оружие и провел испытание своей ракеты в июле 2021 года. Она облетела весь мир, прежде чем поразить цель — это лишний раз высветило отстающие темпы разработки гиперзвукового оружия в ЯСША, отмечает CNN.

Чиновники, цитируемые телеканалом, сказали, что китайская ракета пролетела 40 тыс. км — это самая большая дальность среди всех китайских наземных средств нападения на сегодняшний день.

КНР также разрабатывают космическое и противоспутниковое оружие, рассматривая передовые технологии как способ сдерживания вмешательства извне в возможные региональные конфликты, следует из отчета.

Китай располагает постоянной армией в 1 млн солдат, имеет крупнейший по количеству кораблей военно-морской флот в мире и третьи по величине военно-воздушные силы. Стратегия национальной безопасности США, обнародованная в прошлом месяце, определяет Китай как основной вызов для Вашингтона.