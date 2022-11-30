Евросоюз не может договориться о потолке цен на российскую нефть. Ожидается, что предел установят до 5 декабря. Эксперты убеждены: эти действия приведут к смене логистических схем и ценовым сбоям на рынках. А энергетический кризис в Европе усугубится еще больше — только в ноябре страны ЕС потратили €700 млрд на защиту потребителей от повышения стоимости на электроэнергию.

Цены дали по газу

По данным брюссельского аналитического центра Bruegel, которые приводит агентство Bloomberg, с сентября страны ЕС выделили €600 млрд на защиту населения от резкого скачка цен на электроэнергию. В ноябре эта сумма увеличилась еще на €120 млрд. Более трети этих расходов — €264 млрд — приходится на Германию, у нее же самая большая доля помощи в ВВП (7,4%). Британия и Норвегия потратили по €105 млрд, Италия — €90 млрд, а Франция — почти €70 млрд.

Средства, в том числе, идут на компенсацию жителям и предприятий их расходов. С осени котировки голубого топлива держались в районе $900 за тысячу кубометров. В странах введен жесткий режим экономии и лимит потребления электричества в часы пик. Однако, чтобы бороться с кризисом, решение должно быть комплексным.

В конце октября Еврокомиссия опубликовала план сдерживания цен: «Это будет осуществляться за счет совместных закупок газа, механизмов ограничения цен на газовой бирже TTF, новых мер по прозрачному использованию инфраструктуры и солидарности государств-членов, а также постоянных усилий по снижению спроса на газ».

Пока европейские государства не смогли договориться о предельной цене, но цифры, опубликованные Bloomberg, подтолкнут чиновников согласовать ее уже к 25 декабря. Уже звучало предложение установить стоимость на уровне в 275 евро за МВт/ч или около $2800 за тысячу кубометров. По информации агентства, министры энергетики проведут последнюю серию встреч по этому вопросу в ближайшее время.

Если ничего не предпринять, то Европа столкнется с беспрецедентным энергетическим кризисом уже этой зимой, прогнозирует Международное энергетическое агентство. В отчете МЭА о состоянии рынка указано, что с января по август европейские страны-члены ОЭСР сократили потребление газа на 10%, в том числе на производствах — на 15%. Чтобы поддерживать уровни газовых хранилищ на уровне 33%, им потребуется сократить спрос еще на 13% в зимний период.

«Таким образом, меры по экономии газа будут иметь решающее значение для минимизации изъятий из хранилища и поддержания запасов на адекватном уровне до конца отопительного сезона», — отмечают аналитики.

Сегодня эксперты называют несколько причин для повышения цен: холодная зима истощила запасы подземных хранилищ, произошли теракты на «Северных потоках» и авария на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем, кроме того, страны сами постепенно отказываются от потребления угля и других вредящих окружающей среде видов топлива.

«Золотая середина»

28 ноября страны ЕС вновь не смогли договориться об уровне потолка цен на российскую нефть. При этом до вступления в силу эмбарго на импорт нефти, доставляемой по морю, остается всего шесть дней.

Европейская комиссия предложила установить лимит на уровне $65-70 за баррель. Но инициативу не поддержали страны Балтии и Польша, посчитав ее слишком высокой. Они напомнили, что российская нефть Urals уже торгуется на этом уровне с дисконтом в $20 по сравнению с эталонной маркой Brent. Среди предложений этих государств — установить стоимость не выше 30 долларов. Вместе с тем страны, имеющие выход к морю, например, Греция и Мальта, настаивают на потолке в $70.

Польша получает нефть по трубопроводу, а не по морю. На нее в меньшей степени, как предполагается, повлияет эмбарго на морские поставки нефти из России, отмечает в разговоре с TRT на русском главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

«При таких ценах будет существенный негатив для экспорта и финансов России, что и является целью затеи. Но в этом случае есть более высокий риск ухода огромных объемов предложения с рынка, ее нехватки и повышения котировок для всех потребителей, усиления инфляции. Этого опасаются большинство других стран ЕС, которые предлагают уровни $65-70 за баррель», — поясняет эксперт.

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, компромиссным вариантом может стать цена на уровне $55-60 за баррель. «Эта стоимость сырья может быть некой «золотой серединой» и для Европы, и для российских компаний. Но все еще зависит от ответной реакции РФ — насколько страна будет готова реализовать намерение перестать продавать сырье в другие страны. Если такое решение будет принято, несмотря на такой нейтральный уровень цен, новых потрясений на рынке нефти в мире не избежать», — подчеркнул он.

Аналитики, опрошенные TRT на русском, убеждены: если ЕС введет потолок цен на российскую нефть, то Москва не согласится продавать сырье. Уже сейчас Россия активно расширяет поставки нефти альтернативным игрокам с ростом экспорта в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Россия безусловно, ищет и продолжит искать иные рынки сбыта. Прежде всего в Азии, Латинской Америке, Африке. Но перенаправить объемы поставлявшихся в Европу вряд ли получится. Из-за меньшего спроса и насыщенности рынка другими поставщиками в данных регионах, а также из-за более сложных логистическо-транспортных условий», — подчеркнул Гойхман, добавив, что в таком случае котировки способны дойти до $100-120.

При этом, по словам аналитика, вполне возможны и некие промежуточные варианты. Ведь нефть нужна всем — и потребителям, и продавцам. Рынок знает практику «серых» схем: перегрузку партий российской нефти между танкерами, смешивание ее с другими сортами, неофициальные продажи, реэкспорт из «неприсоединившихся» стран в ЕС. Но станет ли это реальной масштабной практикой, будет зависеть от нюансов конкретных решений и контроля над их выполнением.