В Киеве хирурги провели операцию с помощью телефонных фонариков

В условиях экстренных отключений электричества украинские медики продолжают операции с телефонными фонариками. Ранее в «Укрэнерго» сообщили, что дефицит потребления электроэнергии в стране составляет 30%. Массированные удары по объектам критической инфраструктуры российские войска начали 10 октября. По разным оценкам, повреждено около 16-45% украинской энергосистемы. #trtнарусском #Киев #Украина #блэкаут #трт #новости