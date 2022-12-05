ПОЛИТИКА
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В Киеве хирурги провели операцию с помощью телефонных фонариков
В условиях экстренных отключений электричества украинские медики продолжают операции с телефонными фонариками. Ранее в «Укрэнерго» сообщили, что дефицит потребления электроэнергии в стране составляет 30%. Массированные удары по объектам критической инфраструктуры российские войска начали 10 октября. По разным оценкам, повреждено около 16-45% украинской энергосистемы. #trtнарусском #Киев #Украина #блэкаут #трт #новости
Киев / Others
5 декабря 2022 г.
Истории
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