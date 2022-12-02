В США привезли осиротевших львят из Украины

Тарас, Стефания и Леся родились в питомнике в Одессе, а Прада в Киеве. Из-за обстрела российскими войсками все четыре львенка потеряли родителей. Сначала сирот привезли из Украины в Польшу. Там они пробыли 3 недели. Затем животных определили в заповедник для диких кошек в Миннесоте, который уже станет их новым домом. #trtнарусском #украина #сша #львята #лев #война #зоопарк #трт #новости