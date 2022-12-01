ПОЛИТИКА
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Германии может не хватить газа — эксперт
Энергетический аналитик Томас О'Доннелл считает, что, несмотря на политику по сокращению потребления природного газа, Германии не хватит ее запасов на зиму. Веерные отключения электроэнергии неизбежны, убежден эксперт. А хранилища сжиженного природного газа, которые ФРГ активно строит в северных портах, не решат энергетическую проблему в этом году. #Германия #ФРГ #кризис #энергетика #газ #аналитика
Германии может не хватить газа — эксперт / Others
1 декабря 2022 г.
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