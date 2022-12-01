Германии может не хватить газа — эксперт

Энергетический аналитик Томас О'Доннелл считает, что, несмотря на политику по сокращению потребления природного газа, Германии не хватит ее запасов на зиму. Веерные отключения электроэнергии неизбежны, убежден эксперт. А хранилища сжиженного природного газа, которые ФРГ активно строит в северных портах, не решат энергетическую проблему в этом году. #Германия #ФРГ #кризис #энергетика #газ #аналитика