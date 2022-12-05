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В Ване обнаружили следы нескольких цивилизаций
В восточной турецкой провинции Ван во время археологических раскопок обнаружили следы нескольких древних цивилизаций. 50 человек, включая археологов и искусствоведов, работают на юге от Ванского замка. Ван был центром Урартского царства в VIII—VII вв. до н. э., которое впоследствии было занято мидянами, ахеменидскими персами и царями Понта. Позже город перешел к туркам-сельджукам после их победы над Византией, затем находился под властью османов. Российские войска оккупировали город во время Первой мировой войны, где уничтожили большую часть исторических строений и памятников. #trtнарусском #Турция #Ван #история #археология #раскопки #цивилизация #трт #новости
В Ване обнаружили следы нескольких цивилизаций / Others
5 декабря 2022 г.
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