В Ване обнаружили следы нескольких цивилизаций

В восточной турецкой провинции Ван во время археологических раскопок обнаружили следы нескольких древних цивилизаций. 50 человек, включая археологов и искусствоведов, работают на юге от Ванского замка. Ван был центром Урартского царства в VIII—VII вв. до н. э., которое впоследствии было занято мидянами, ахеменидскими персами и царями Понта. Позже город перешел к туркам-сельджукам после их победы над Византией, затем находился под властью османов. Российские войска оккупировали город во время Первой мировой войны, где уничтожили большую часть исторических строений и памятников. #trtнарусском #Турция #Ван #история #археология #раскопки #цивилизация #трт #новости