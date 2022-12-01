РФ и КНР провели масштабное патрулирование в Японском и Южно-Китайском морях, полет длился свыше восьми часов, сообщает российское Минобороны. В патруле участвовали ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Хун-6К.

«Впервые в ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадки российских самолетов на аэродроме в КНР и китайских самолетов на аэродроме на территории РФ», — отметили в оборонном ведомстве.

Авиагруппу из бомбардировщиков двух стран сопровождали истребители РФ Су-30СМ и Су-35С.

Во время патрулирования два китайских и шесть российских боевых самолета вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи и Японии, сообщили агентства «Рёнхап» и «Киодо». Сеул и Токио утверждают, что заход произошел без предупреждения, потому военные обеих стран подняли в воздух истребители.

В Минобороны РФ опровергли обвинения и заявили, что «в ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права»: «Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено». При этом там подтвердили: «на определенных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств».

Во время предыдущего патрулирования в мае 2022 года истребители Южной Кореи и Японии также сопровождали самолеты РФ и Китая.

Как отмечает агентство Reuters, участвовавший в патруле истребитель Ту-95, также известный как «Медведь», наряду с Ту-160 «составляет основу российских ядерных сил дальнего воздушного нападения и был разработан, чтобы во время холодной войны сбрасывать ядерные бомбы на США».

В конце сентября-начале октября Москва и Пекин также провели совместное патрулирование акватории Тихого океана. Корабли РФ вместе с ВМС Китая преодолели более 7 тыс. морских миль через Японское, Охотское, Берингово, Филиппинское и Восточно-Китайское моря, отмечает ТАСС.

В ноябре РФ и Китай договорились о взаимном размещении навигационных станций. КНР построит три измерительные станции в Обнинске, Иркутске и Петропавловске-Камчатском. РФ установит свои объекты в Чанчуне, Урумчи и Шанхае.

Как ранее сообщал TRT на русском, КНР начала оснащать истребители собственными двигателями взамен российских. Об этом 24 ноября сообщило центральное телевидение Китая, показав палубный истребитель J-15 с местным двигателем WS-10 вместо изначальных российских АЛ-31Ф.

В конце ноября посол КНР во Франции Лу Шае заявил, что Пекин не поставляет вооружения РФ, так как в этом нет необходимости.