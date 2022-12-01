В России в ноябре наблюдался резкий рост индекса деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей. Об этом свидетельствуют данные рейтингового агентства S&P Global. По оценке аналитиков, в прошлом месяце этот показатель увеличился до 53,2 пункта против 50,7 в октябре. Чем вызван скачок экономического развития в стране, которая последние десять месяцев находится под жесткими санкциями — в материале TRT на русском.

От автозапчастей до медицинского оборудования

После ухода с рынка европейских и американских производителей российские компании расширили собственное производство. Продукция пользуется спросом на внутреннем рынке, поскольку экспортные заказы 10 месяцев подряд сокращаются. Тем не менее увеличение продаж стимулирует рост занятости и увеличение количества закупок. Темпы роста PMI практически достигли рекордных с января 2017 года показателей, говорится в отчете аналитиков.

«В России свернули или почти прекратили свою деятельность европейские производители оборудования для металлургии, станкостроения и так далее, — поясняет TRT на русском промышленный эксперт Леонид Хазанов. — В этих условиях российские предприниматели расширяют свои продуктовые линейки и увеличивают объемы производства. Санкции затронули запчасти и комплектующие, поэтому приходится их запускать по параллельному импорту, либо же предприятия стараются наладить их производство самостоятельно».

Он привел в пример автомобилестроение, которое испытало сильный кризис из-за отсутствия полупроводников. Компании были вынуждены либо искать новых поставщиков, либо создавать свой продукт. «Из-за этого наблюдается такой небольшой рост в обрабатывающей промышленности», — отметил собеседник агентства.

Максимальное падение PMI обрабатывающих отраслей зафиксировано в марте, когда индекс падал до 44,1%. Ухудшения производства было сравнимо с началом вспышки Covid-19 в мае 2020 года, когда резко сократились объемы производства и запрос на новые заказы. После этого понемногу индекс деловой активности постепенно растет. В июне этот показатель оценили в 50,9 пункта, в июне — 50,3, в августе вырос до 52.

Руководитель аналитического департамента Артем Деев также не назвал ноябрьские показатели высокими. Они не достигли уровня докризисного периода, а максимальным он был в 2017 году — 55 пунктов. Некий отскок после провала летних месяцев и начала осени связан, прежде всего, с производством товаров широкого спроса и продуктов питания, объясняет эксперт.

«Производители наращивают выпуск тех позиций, которые максимально востребованы населением и где активно проводится импортозамещение, — отмечает Деев в разговоре с TRT на русском. — Не зря компании отдельных направлений отмечают, что увеличивают производство товаров: медицинские товары, бытовая химия, продукты питания и прочее. А ритейл массово замещает на опустевших полках места, которые раньше были заняты импортными марками».

Возможности ограничены

Однако если механические приборы и небольшие системы управления можно заменить китайскими производителями либо в течение 5-10 лет российскими, то сложную микроэлектронику, используемую на производствах, в настоящее время заменить практически невозможно.

Так, существенный урон почувствовала нефтегазовая отрасль после ухода нефтесервисных компании: Halliburton и Baker Hughes. В том числе российский рынок покинули Siemens, который поставлял в страну оборудование для промышленной автоматизации, немецкая компания Bosh, поставляющая приводы и системы управления, Microsoft, предоставлявший поддержку для большинства персональных компьютеров и серверов.

«В результате прямого действия санкций отмечается спад в нефтепереработке, металлургии и других направлениях, где экспорт определяет вектор развития отрасли. То есть рост PMI обрабатывающей промышленности — следствие оживления внутреннего спроса в ноябре. Граждане пережили потрясения конца сентября и октября, когда перешли к кризисной модели покупок, а сейчас стали более активно покупать товары для повседневных нужд», — поясняет Деев.

В будущем темпы деловой активности роста будут, но небольшими — в пределах 1-2 процента, прогнозирует Хазанов: «Этому способствует перестройка рынка, который по мере возможностей занимает освободившиеся ниши. Еще есть поддержка государства, например, фонд развития промышленности, который выдает займы по очень низким процентным ставкам на создание и развитие производства замещающей продукции».

Таким образом, самые большие сложности будут сохраняться в экспортно ориентированных отраслях РФ: нефтегазодобыча и переработка, добыча и поставки других ископаемых. Более активно расти в объемах производства будут направления АПК, переработки сельхозпродукции и производства продуктов питания и товаров повседневного спроса.

Ранее Росстат фиксировал снижение промышленного производства России в последние месяцы в годовом выражении. Так, в сентябре оно сократилось на 3,1% год к году. В октябре падение замедлилось и составило 2,6%. Больше всего выросло производство компьютеров, комплектующих и периферии к ним, а также электронных и оптических изделий. Согласно данным статслужбы, за месяц оно увеличилось на 18,3% в годовом выражении.