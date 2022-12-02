ПОЛИТИКА
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В Лувре выставили уникальный Катталангарский Коран
В Париже открыли сразу две выставки истории и культуры Узбекистана. В Лувре в рамках экспозиции «Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей» покажут артефакты, привезенные из различных районов страны. А в Институте арабского мира на выставке «Дорога в Самарканд. Чудеса шелка и золота» представят уникальные образцы национального рукоделия и вышивки. #Франция #Париж #выставка #Лувр #Узбекистан
В Лувре выставили уникальный Катталангарский Коран / Others
2 декабря 2022 г.
Истории
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