В Лувре выставили уникальный Катталангарский Коран

В Париже открыли сразу две выставки истории и культуры Узбекистана. В Лувре в рамках экспозиции «Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей» покажут артефакты, привезенные из различных районов страны. А в Институте арабского мира на выставке «Дорога в Самарканд. Чудеса шелка и золота» представят уникальные образцы национального рукоделия и вышивки. #Франция #Париж #выставка #Лувр #Узбекистан