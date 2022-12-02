Российские компании могут стать резидентами строящегося торгового комплекса в Термезе на границе Узбекистана с Афганистаном. Об этом заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во время встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Ташкенте.

Премьер Арипов уточнил: в комплексе будет действовать безвизовый и беспошлинный режим для иностранных граждан, в частности, жителей Афганистана. При этом установят повышенные меры безопасности, на входе нужно будет пройти досмотр.

«Мы выставляем здесь на продажу 200 торговых точек, оптовых точек. Российские производители могут точно так же работать здесь», — уточнил Арипов, демонстрируя Мишустину макет комплекса.

Международный оптовый центр в Термезе запустят уже в первом квартале 2023 года. Как сообщает агентство Anadolu, оборот комплекса составит около $500 млн в год. Это позволит увеличить узбекско-афганскую торговлю в два раза — с $647 млн по итогам 2021 года до $1,2 млрд.

Площадь будущего Термезского центра составит 260 тыс. квадратных метров, для иностранных посетителей будет действовать 10-дневный безвизовый режим. Помимо торговых помещений в комплексе будут также четырехзвездочная гостиница на 300 мест и международный медицинский центр.

На границе Узбекистана и Афганистана уже действует международный транспортно-логистический хаб Termez Cargo Center, рассчитанный главным образом на оказание гуманитарной помощи афганскому населению.

Премьер РФ Михаил Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом в Узбекистан. В Самарканде запланированы Совместная комиссия России и Узбекистана на уровне глав правительств и Российско-Узбекский бизнес-форум.

Товарооборот РФ и Афганистана в 2021 году достиг $170 млн. 14 августа 2022 года делегация афганского минпромторга прибыла в Москву на переговоры по закупкам российской нефти и зерна. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов отметил, что Афганистан интересовали поставки российской нефти, пшеницы и подсолнечного масла.

В начале ноября Ташкент, Кабул и Исламабад договорились о продлении трансафганской железной дороги до Узбекистана. Проект был подписан еще в феврале 2021 года, до смены власти в Кабуле. Он предполагает строительство железнодорожной линии от узбекского Термеза до Мазари-Шарифа и Кабула в Афганистане, а затем в Пешавар в Пакистане. Длина маршрута — 573 км, стоимость — $5,96 млрд. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал железную дорогу «проектом века».