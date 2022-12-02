Турция стала центром притяжения для иностранных студентов, в стране обучается свыше 300 тыс. человек из 198 государств. Об этом заявил президент Совета Турции по высшему образованию (YÖK) Эрол Озвар.

Управление по делам граждан Турции за рубежом и связанных с ними общин (YTB) в 2022 году получило 165 тыс. заявок на стипендии для обучения в республике, отметил Озвар.

Условия проживания и обучения в стране максимально комфортные, подчеркнул глава YÖK: студентам предоставляют жилье, льготы на транспорт, медицинскую страховку, а также бесплатное обучение турецкому языку.

«Учитывая стипендии, предлагаемые YÖK, стипендии государства и различных фондов, разнообразие финансовых возможностей наших иностранных студентов поразительно», — констатировал президент совета.

По данным Статистического института ЮНЕСКО, в 2002 году только 83 из 1000 иностранных студентов мира получали образование в Турции — их число тогда не превышало 18 тыс. Сейчас в республике проживает 2,9% всех иностранных студентов мира — это свыше 300 тыс. человек.

«В следующем году Турция войдет в десятку стран с наибольшим количеством иностранных студентов в мире. Темпы привлечения иностранных студентов в нашей стране выше, чем в США или Великобритании», — уточнил Эрол Озвар.

По данным ОЭСР, большинство иностранных студентов в Турции — граждане Сирии. Организация при этом отмечает: как правило, жители стран с низким уровнем дохода менее склонны учиться за границей. По общемировой статистике за 2019 год, они представляли 29% иностранных студентов в странах ОЭСР. Однако в Турции наблюдается обратный тренд — в стране студенты из стран с низким или ниже среднего уровнями доходов составляют 44% от общего числа иностранных студентов.

Во многом это связано с тем, что стоимость обучения на бакалаврских программах в государственных вузах Турции — одна из самых низких среди всех стран ОЭСР.

Как ранее сообщал TRT на русском, в 2022 году учебная программа Türkiye Scholarships поставила рекорд по количеству привлеченных иностранных студентов.

В сентябре Турция, по данным национального статбюро, обошла страны ЕС по количеству мест в студенческих общежитиях. За последние 20 лет их вместимость увеличилась в четыре раза — теперь страна предлагает студентам 850 тыс. мест. Это превосходит совокупную вместимость общежитий таких стран, как Испания, Нидерланды, Германия и Франция.