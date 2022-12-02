Евросоюз отмечает рекордный спрос на продукцию продуктовых банков — гуманитарных учреждений, чаще всего государственных, где жители могут купить корзину с продуктами первой необходимости по сниженным ценам или получить бесплатно. Об этом пишет Financial Times.

По данным газеты, благотворительные организации от Испании до Латвии фиксируют рост спроса на продуктовые корзины на 20-30% по сравнению с прошлым годом. При этом цифры не окончательные и зимой вырастут еще сильнее, уточняет FT.

По словам директора продуктового банка Болгарии Цанки Милановой, в ее стране, которую считают одной из беднейших экономик ЕС, с сентября по октябрь число заявителей в такого рода банках увеличилось на три четверти.

Причиной рекордного спроса FT называет высокую инфляцию — в октябре в еврозоне она составила 10% — «которая бьет по беднейшим слоям населения региона, они тратят большую часть своего дохода на энергию и продукты питания».

При этом в ФРГ, отмечает издание, число заявителей в продуктовых банках превысило 2 млн человек. Около трети из 962 продовольственных банков страны, называемых Tafel, перестали принимать новых просителей. Это первый раз, когда предприятия пошли такие меры.

«Мы могли бы удвоить количество клиентов, если бы брали всех, кто попросит», — сказал Питер Радл, председатель продовольственного банка Фридберга в южной Германии. Раз в две недели его банк предоставляет набор продуктов для 700 семей, из которых около 130 — из Украины.

«Но наши возможности ограничены, у нас всего 120 корзин, и наши волонтеры могут сделать не так много», — добавил глава банка в беседе с FT.

В сентябре около 50% продовольственных банков Германии удвоили число клиентов по сравнению с прошлым годом.

Одна из причин почему банки отказывают в записи новых просителей — рост цен на продукты питания, алкоголь и табачные изделия: за год цены выросли более чем на 13%, уточняет FT. В целом по ЕС цены на молоко выросли на 43% по сравнению с 2021 годом, на рис — на 68%.

Как пишет Spiegel со ссылкой на опрос, проведенный по заказу Федерации немецких потребительских организаций, из-за высокой инфляции 63% потребителей в Германии вынужденно сократили расходы.

В конце октября президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер выступил с драматической речью, призвав соотечественников к «тяжелым годам вперед».

Как ранее сообщал TRT на русском, на фоне энергокризиса и рекордной инфляции в ФРГ более 51% немцев заявили, что не уверены в будущем.

Главная причина тревоги жителей ФРГ — «стремительный рост цен», вызванный энергетическим кризисом и войной в Украине. Такую оценку разделяют 85% участников исследования.

По данным Reuters, в октябре из ФРГ сократился на 0,6%. Падение продолжается второй месяц подряд из-за высокой инфляции и растущих цен на энергоносители. Больше всего — на 3,9% — упал экспорт из Германии в США, хотя Вашингтон считается главным экспортным партнером ФРГ.

В прошлом месяце Немецкая торгово-промышленная палата (DIHK) прогнозировала сокращение экспорта Германии в 2023 году на 2% из-за «вялости мировой экономики».