10 декабря 2022 г.
ПОЛИТИКА
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В список наследия ЮНЕСКО включили Ходжу Насреддина и шелкоткачество
В список наследия ЮНЕСКО включили Ходжу Насреддина и шелкоткачество. В репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО по предложению Турции включили шелкоткачество, истории про Ходжу Насреддина, традиционную ахлатскую каменную кладку и культуру чаепития. #trtнарусском #турция #юнеско #чаепитие #шелкопрядство #ходжанасреддин #ахлатскаякладка #списокюнеско #ходжа #новини #трт #новости #шахринав, #хисор, #турсунзода, #регар, #узбекистан, #медведов, #душанбе, #москва, #турсунзаде, #newstajikistan, #сугд, #хатлон, #рашт, #кулоб, #панчшер, #афгонистон, #кобул, #таджикистан, #россия, республика таджикистан, президент, эмомали рахмон, рт, средняя азия, свежие новости, актуальное, рустами эмомали, #сша, #америка, в список наследия юнеско включили ходжу насреддина, #эмомали рахмон, #президент, #имруз, #вкд, новости таджикистана
В список наследия ЮНЕСКО включили Ходжу Насреддина и шелкоткачество / Others
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