В Дагестане нашли 2,5 тыс. мертвых тюленей

Число обнаруженных мертвых тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане выросло до 2500. Подсчет количества погибших животных продолжается. По данным специалистов, это наиболее массовая гибель каспийской нерпы за последние десять лет. Причины мора станут известны после проведения лабораторных исследований. Комиссия СПЧ по экологическим правам взяла ситуацию под контроль. Каспийского тюленя в 2020 году внесли в Красную книгу России. #trtнарусском #дагестан #тюлени #массоваягибель #россия #каспийск #море #трт #новости