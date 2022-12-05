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Первый грузовой поезд из Турции прибыл в Узбекистан
Железнодорожный состав из 40 вагонов с бытовой техникой прибыл в Узбекистан через территорию Ирана и Туркменистана. Это первый грузовой поезд из Турции в рамках реализации инициатив, принятых на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде в ноябре 2022. Протяженность грузового железнодорожного маршрута Турция — Иран — Туркменистан — Узбекистан составляет 4500 км. #trtнарусском #Турция #Узбекистан #поезд #трт #новости
поезд / Others
5 декабря 2022 г.
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