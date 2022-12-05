5 декабря 2022 г.
ПОЛИТИКА
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В Чернигове выстроились очереди за горячим питанием
Представители турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) раздали горячее питание мирным жителям Чернигова. Город находился в блокаде больше месяца весной. Спустя 8 месяцев гуманитарная ситуация по-прежнему остается сложной: многие дома разрушены, продолжаются веерные отключения электроэнергии. По данным ООН, в Украине с 24 февраля погибли 6655 мирных жителей #trtнарусском #чернигов #украина #AFAD #трт #новости
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