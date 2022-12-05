В 2022 году в ФРГ прибыло 1,2 млн беженцев и мигрантов, в основном из Украины — это на 35% больше показателей 2015 года, когда ЕС столкнулся с беспрецедентным миграционным кризисом, пишет Welt am Sonntag.

По данным издания, в 2015 году Германия приняла 890 тыс. беженцев, в основном из Сирии. В этом году ФРГ уже приняла около 1 млн украинцев и ожидает, что до конца года эта цифра вырастет еще на 200 тыс. — из-за холодов и разрушений критической инфраструктуры у них на родине.

Муниципалитеты достигли своего предела в обработке такого большого количества новоприбывших, уточняет Welt.

На этом фоне глава МВД Саксонии Армин Шустер заявил, что «немецкая система предоставления убежища находится в состоянии распада».

Депутат Европарламента от Германии Манфред Вебер предупредил о «драматической зиме», отметив, что в ближайшие месяцы число мигрантов и беженцев будет расти, поскольку российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.

«Германия скатывается к новому миграционному кризису», — предупредил евродепутат и отметил: аналогичное давление испытывают власти Нидерландов, Бельгии и Австрии.

Глава Норвежского совета по делам беженцев (NRC) Ян Эгеланн заявил: Европа должна подготовиться принять дополнительно сотни тысяч украинских беженцев, поскольку у этих людей «остался только такой выбор: или беги, или замерзай». С начала войны в Украине страну покинули почти 7,9 миллиона беженцев.

Как ранее сообщалTRT на русском, в этом году в ФРГ впервые после 2015 года увеличилось число нападений на приюты для беженцев. По данным МВД страны, в первые три квартала этого года было совершено 65 атак, тогда как за весь 2021 год имело место 70 аналогичных преступлений. Сейчас в стране ежедневно происходит не менее двух нападений на беженцев.