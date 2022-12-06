Херсонцы не могут перебраться на правый берег Днепра

Херсонцы ждут родственников с левого берега Днепра, который находится под контролем российской армии. С 3-5 декабря власти разрешили гуманитарную эвакуацию тех, кто хочет попасть в освобожденный город. 11 ноября 2022 года Херсон вернулся под украинский контроль, а российские войска отступили на левый берег Днепра. #trtнарусском #Украина #Херсон #Днепр #река #переправа #лодка #трт #новости