По гуманитарной программе «Grain from Ukraine» доставили около 55 тыс. тонн зерна

Около 55 тыс. тонн зерна в рамках программы «Grain from Ukraine» в партнерстве с ООН отправили в Эфиопию. Советник президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью TRT также рассказал о дополнительной инициативе экспорта бесплатного зерна. #trtнарусском #Украина #Киев #зерно #Подоляк #Россия #РФ #TRTarabic #трт #новости