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По гуманитарной программе «Grain from Ukraine» доставили около 55 тыс. тонн зерна
Около 55 тыс. тонн зерна в рамках программы «Grain from Ukraine» в партнерстве с ООН отправили в Эфиопию. Советник президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью TRT также рассказал о дополнительной инициативе экспорта бесплатного зерна. #trtнарусском #Украина #Киев #зерно #Подоляк #Россия #РФ #TRTarabic #трт #новости
По гуманитарной программе «Grain from Ukraine» доставили около 55 тыс. тонн зерна / Others
6 декабря 2022 г.
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