Запасы противотанковых и зенитных ракет Javelin и Stinger в США «значительно истощены» из-за программы Вашингтона по поддержке Украины. Об этом пишет National Review со ссылкой на гендиректора оборонной корпорации Raytheon Грега Хейеса.

Именно эта корпорация совместно с Lockheed Martin занимается производством ракет Javelin.

Хейс отметил: хотя Raytheon и производит 400 ракет Javelin в месяц, боевые действия в Украине быстро истощили существующие запасы в США.

«Проблема в том, что столько, сколько мы израсходовали за первые 10 месяцев войны — это по сути эквивалент 13 лет производства Stinger и 5 лет производства Javelin, — заявил глава Raytheon. — Поэтому вопрос сейчас в том, как мы будем восстанавливать, пополнять эти запасы».

Только в мае США отправили Украине 5500 ракет Javelin и 1400 комплексов Stinger, тогда же Пентагон заключил с Raytheon контракт на $624 млн на пополнение запасов Stinger.

На фоне слов главы оборонной корпорации министр обороны США Кристин Вормут заявила: в целом Пентагон заключил новые контракты на сумму $6 млрд для пополнения запасов оружия США.

Хейес уточнил: имеется серьезный недостаток компонентов для производства зенитных ракет Stinger — на одно только создание базы для восполнения запасов уйдет от 2 до 4 лет.

Издание отмечает: администрация Байдена пытается восполнить арсеналы на фоне неопределенности после промежуточных выборов в Конгресс — по их итогам, республиканцы возьмут под свой контроль Палату представителей и смогут блокировать инициативы демократов.

Все больше республиканцев выступают за сокращение военной и финансовой помощи Украине — во многом из-за опасений, что схемы доставки оружия остаются закрытыми и оставляют лазейку для коррупции и перепродажи оружия на черном рынке.

Ранее Грег Хайс также заявил, что США хотят договориться с НАТО и странами Ближнего Востока об отправке некоторых перехватчиков NASAMS из этих стран в Украину.

Сделка поможет Киеву выстроить систему воздушной обороны от российских ракет и позволит избежать двухлетнего ожидания новых ракет с завода Raytheon.

3 декабря директор национальной разведки Аврил Хейнс заявила, что Россия сжигает свои запасы боеприпасов с «необычайной» скоростью и у Москвы недостаточно возможностей, чтобы заменить это оружие самостоятельно.

Как ранее писал TRT на русском, Белый дом изучает возможность значительно увеличить масштабы боевой подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Основным центром подготовки станет база США в Германии — на ней планируется обучать свыше 2500 украинских военных в месяц.