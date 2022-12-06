Мрачные прогнозы о наступлении рецессии в крупнейшей экономике мира звучат уже несколько лет, но теперь эксперты почти единогласно говорят: спад наступит в ближайшие 12 месяцев. Чем это грозит США и другим странам — разбирался TRT на русском.

Три всадника рецессии

Международный валютный фонд прогнозирует замедление роста глобальной экономики из-за инфляции, войны в Украине и затяжных последствий пандемии. «Существует 25-процентная вероятность того, что темпы роста мировой экономики в нынешнем году упадут ниже двух процентов, — говорит главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуриншас. — В прошлом подобное случалось крайне редко. Вероятность того, что рост замедлится до одного процента и ниже, составляет 10–15 процентов».

Хуже всего среди развитых стран дела пока в США. Согласно оценке аналитиков Bloomberg, вероятность того, что американская экономика упадет к октябрю 2023 года, выросла до 100% против 65% в предыдущем прогнозе.

Чтобы развеять тревожные прогнозы, в Белом доме даже решили изменить определение «рецессии», обозначив термин более размыто: «значительное снижение экономической активности в течение нескольких месяцев и зависит от многих показателей в экономике». Тем не менее ситуацию это не изменило. Эксперты говорят о срабатывании почти всех индикаторов глобального спада экономики.

Предвестник этого процесса — последовательное сокращение ВВП более двух кварталов подряд. Что в этом году уже продемонстрировала американская экономика: в первом квартале текущего года спад составил 1,6% и на 0,9% — во втором.

Второй индикатор — это рост цен на энергоносители как минимум на 60% в реальном выражении за два года или меньше до кризиса. После начала войны в Украине максимальная цена на фьючерсы Brent на лондонской бирже ICE достигала 130,14 доллара за баррель.

Третий показатель — инверсия кривой доходности долларовых процентных ставок. Речь идет об индексе term spread, который показывает разницу между доходностями эталонных длинных — десятилетних, и коротких — трехмесячных облигаций. Разница доходностей между этими показателями в США стала отрицательной впервые с марта 2020 года, когда был период активной фазы пандемии коронавируса. Так, к 18 октября индекс оказался на отметке в минус 0,03 процентных пункта.

«Рецессией считается достаточно длительное, не менее двух кварталов, сокращение объемов экономики. При этом снижаются объемы производства, инвестиции, деловая и потребительская активность, занятость, доходы бизнеса и населения, цены на недвижимость, общий уровень жизни, повышается безработица», — констатирует в комментарии TRT на русском главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

Рикошетом заденет всех

«Корни любой рецессии надо искать на стадии бума — в данном случае это более чем 10-летняя накачка экономики дешевыми деньгами и ресурсами, искусственное стимулирование инвестиций и потребления. Все это мы наблюдали со второй половины 2000-х», — объясняет TRT на русском причины происходящего главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук.

Эксперт прогнозирует: речь может идти о снижении ВВП либо на 1%, либо до минус 3%. «Все будет зависеть от того, с какой скоростью Федеральная резервная система адаптирует процентную ставку к инфляции: процесс растянется на 3-4 года или все случится резко, и тогда экономика упадет на 1,5-2% с последующим восстановлением. Но даже во втором случае структурные проблемы так быстро не решатся: и ЕС, и США вступили в продолжительный период очищения организма от шлака анаболического роста последних 15 лет».

По оценке Международного валютного фонда, порядка ста стран мира находятся в зоне дефолта или серьезных долговых проблем. Романчук продолжает: «Можно ожидать банкротства сотен тысяч малых и больших предприятий. Я думаю, будет банкротство системообразующих банков, финансовых и нефинансовых организаций. Так что мы сейчас увидим, кто поддался искушению легкой жизни за счет будущих поколений. Если они не получат дополнительной поддержки государства, то им придется попрощаться с коммерческой жизнью».

Рецессия в развитых странах уменьшает потребности в сырьевых ресурсах и их цены, добавляет Гойхман. Это негативно сказывается на странах, добывающих и экспортирующих сырье. В частности, для России это будет означать уменьшение доходов от экспорта, снижение курса национальной валюты, усиление дефицита бюджета и инфляции, снижение числа рабочих мест и материального уровня жизни населения.