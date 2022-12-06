ПОЛИТИКА
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Форум TRT World 2022 уже скоро в Стамбуле
Присоединяйтесь к нам 9 и 10 декабря 2022 в Стамбуле. Зарегистрируйтесь уже сейчас на www.trtworldforum.com Форум TRT World возвращается в 6-й раз, чтобы внести свой вклад в мировую политику! Лидеры, эксперты и ученые соберутся вместе, чтобы обсудить последние события, которые потрясли весь мир. На форуме TRT World 2022 в фокусе внимания вопросы дезинформации, кризисов, конфликтов, ожиданий, регионального и глобального сотрудничества. Тема форума "Создание карты будущего: Неопределенности, реалии и возможности". #trtнарусском #турция #стамбул #форум #trtworld #трт #новости #shorts
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6 декабря 2022 г.
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