Энергетические рынки Европы попали в зависимость от температурных колебаний: понижение температуры всего на несколько градусов может привести к масштабным отключениям электроэнергии, пишет Bloomberg.

«‎‎Проблема в том, что энергетические рынки настолько напряжены, что всего несколько градусов по Цельсию или несколько безветренных дней отделяют Европу от отключения электроэнергии‎»‎, — отмечено в издании.

По оценке Bloomberg, при снижении температуры и необходимости нарастить подачу тепла и электричества, существует значительный риск того, что потребителей во всем ЕС попросят снизить спрос. При этом в некоторых странах весьма вероятным вариантом остаются локальные отключения электроэнергии — такой сценарий может грозить Франции, Финляндии, Ирландии и Швеции.

В своем зимнем прогнозе, опубликованном на прошлой неделе, ассоциация европейских компаний, управляющих сетью (ENTSO-E), заявила: «Ситуация этой зимой критическая, но управляемая».

«‎Это не значит, что худшее осталось позади‎, — подчеркивает Bloomberg. — На прошлой неделе (в начале декабря) также был сделан предварительный обзор того, как кризис может развиваться в ближайшие месяцы. По всей Европе почти прекратился ветер, это заставило энергосистемы больше полагаться на газовые электростанции, а в Германии — на уголь»‎.

В Bloomberg напоминают: в предыдущие годы энергетических кризисов на помощь приходила французская атомная промышленность, которая наращивала производство энергии и экспортировала ее соседям.

«‎Но в этом году Франция сама импортирует много электроэнергии, так как большинство ее реакторов остановлены на ремонт, это еще больше сузило рынок. В результате выросли цены на электроэнергию. В скандинавском регионе средняя недельная цена выросла до €318 евро за МВтч»‎, — уточняет издание.

Пиковая цена электричества была зафиксирована в августе — €350 за МВтч. С тех пор цены на электроэнергию в Европе снизились более чем вдвое, однако все еще «‎‎остаются заоблачными по сравнению со средними историческими показателями‎». Электроэнергия в этом сезоне обходится европейцам в 10 раз дороже, чем в среднем за период 2000-2020 годов, пишет Bloomberg.

Как ранее сообщал TRT на русском, стремительный рост цен на энергоносители привел к тому, что более около 20 млн немцев вынужденно оказались за чертой «топливной бедности». Это подразумевает, что человек тратит более 10% месячного дохода на энергию. В прошлом году «топливную бедность» переживали 14,5% немцев, в этом году этот показатель достиг 25% населения ФРГ. Портал Check24 уточняет: затраты на электричество в ФРГ увеличились в среднем на 60%, хотя в некоторых случаях они были намного выше.