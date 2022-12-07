ПОЛИТИКА
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Мэрия Страсбурга подала в суд на Макрона за кризис с размещением бездомных
Муниципальные власти Страсбурга обвинили правительство Франции в неспособности решить проблемы мигрантов
Мэрия Страсбурга подала в суд на Макрона за кризис с размещением бездомных
Фото: Reuters / Others
7 декабря 2022 г.

Муниципалитет Страсбурга подал в суд на правительство Макрона за неспособность урегулировать миграционный кризис и обеспечить бездомных и мигрантов приютом. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на мэра Страсбурга Жанну Барсегян.

Муниципальные ресурсы для предоставления социального жилья заканчиваются, а правительство в Париже не реагирует на запросы регионов, отметила градоначальница.

«Приют — это дело государства, есть дефицит. Потому я решила, что город Страсбург подаст в суд на государство за ущерб из-за этой проблемы», — уточнила мэр.

С 2007 года существует «закон DALO», который требует, чтобы государство предоставило жилье любому нуждающемуся гражданину или иностранному резиденту. Однако, как пишет Al Jazeera, на деле государству нет до этого дела.

В 2022 количество бездомных во Франции превысило 300 тыс. человек — это в три раза больше, чем в 2001 году, следует из отчета негосударственного фонда аббата Пьера.

В мэрии Страсбурга подчеркнули: Франция сталкивается с «самым серьезным гуманитарным кризисом в истории». Во всех крупных французских городах сотни людей, в том числе больные и дети, находятся на улице без права или доступа к пособиям. Ситуация еще более осложнилась из-за энергокризиса и резко возросших цен на газ и электричество, отметили в муниципалитете.

6 декабря полиция разогнала палаточный лагерь беженцев под окнами мэрии Страсбурга, около 200 мигрантов были временно размещены в школьных спортивных залах.

Мэр Барсегян напомнила: во время предвыборной кампании 2017 года Эммануэль Макрон обещал не оставлять никого на улице, это было одним из первых пунктов его программы.

«Достаточно сказать, что спустя пять с половиной лет, очевидно, это обещание абсолютно не выполнено», — констатировала глава муниципалитета.

В конце ноября, как сообщал TRT на русском, прокуратура Франции начала расследование о возможном нелегальном финансировании предвыборной кампании Макрона на выборах 2017 года. В частности, французская финансовая прокуратура расширит досудебные расследования по «делу McKinsey».

Страсбург с населением около 280 тыс. человек находится недалеко от границы с Германией, в городе расположена резиденция Европейского парламента. Жанна Барсегян была избрана мэром города в 2020 году, она представляет партию «Европейская экология — Зеленые».

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