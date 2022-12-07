Марроканские болельщики празднуют победу над фаворитом мундиаля

Марокканцы празднуют победу своей сборной в матче с Испанией и выходом в четвертьфинал ЧМ-2022. Три разгромных гола футболисты забили в серии послематчевых пенальти, что вызвало всеобщее ликование. Фанаты вышли на улицы по всему миру. 10 декабря сборные Марокко и Португалии поборются за место в полуфинале FIFA 2022. За какую национальную команду болеете вы? #Марокко #сборнаяМарокко #Катар #футбол #ЧМ2022 #FIFA2022 #болельщики