ПОЛИТИКА
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Марроканские болельщики празднуют победу над фаворитом мундиаля
Марокканцы празднуют победу своей сборной в матче с Испанией и выходом в четвертьфинал ЧМ-2022. Три разгромных гола футболисты забили в серии послематчевых пенальти, что вызвало всеобщее ликование. Фанаты вышли на улицы по всему миру. 10 декабря сборные Марокко и Португалии поборются за место в полуфинале FIFA 2022. За какую национальную команду болеете вы? #Марокко #сборнаяМарокко #Катар #футбол #ЧМ2022 #FIFA2022 #болельщики
Марроканские болельщики празднуют победу над фаворитом мундиаля / Others
7 декабря 2022 г.
Истории
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