ПОЛИТИКА
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Легенда «Ливерпуля» изучает Коран в Катаре
В сети появились уникальные кадры легенды «Ливерпуля» Иана Раша со всемирно известным хафизом боснийского происхождения, на которых последний читает наизусть Священный Коран. После встречи с футболистом чтец написал в соцсетях: «Коран предназначен для всех: слушать, обдумывать и размышлять. У нас была возможность познакомить легенду «Ливерпуля» и рекордсмена по голам со Священным Кораном». Иан Раш приехал в Катар на чемпионат мира по футболу. Он считается лучшим бомбардиром в истории «Ливерпуля» (346 голов в 660 матчах) и сборной Уэльса. #trtнарусском #ливерпуль #коран #футбол #rush #раш #трт #новости
Коран / Others
8 декабря 2022 г.
Истории
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