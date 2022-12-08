5 декабря для стран G7, а также Австралии и ЕС вступил в силу ценовой потолок для российской нефти в размере $60 за баррель. Правительство РФ готовит ответные меры, в том числе может запретить продажу российской нефти всем странам, которые поддержали это ограничение, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два неназванных источника, близких к правительству.

Первый вариант предусматривает полный запрет на продажу российской нефти, в том числе через посредников.

Второй вариант — запретить экспорт нефти по контрактам, включающим условие предельной цены, независимо от того, какая страна выступает получателем.

Третий вариант — введение индикативной цены, то есть максимального дисконта на российскую нефть марки Urals по сравнению с эталонной маркой Brent. При увеличении скидки продажа будет запрещена. Этот вариант собеседники «‎Ведомостей»‎ называют наиболее вероятным, но уточняют: на данный момент Кремль и правительство не одобрили ни одну из предложенных мер, возможны и другие альтернативы.

Пословам нефтяного стратега Bloomberg Джулиана Ли, в конце ноября Urals и так торговалась с огромным дисконтом в $33,28, или примерно в 40%, по отношению к марке Brent.

По данным Bloomberg, в ответ на западные санкции Россия рассматривает возможность установления минимальной цены для своих международных продаж нефти. 6 декабря стоимость нефти упала до самого низкого уровня за год, поскольку инвесторы сократили свои позиции на фоне более широкой распродажи на рынке.

West Texas Intermediate торговалась на уровне $74 долларов, растеряв весь годовой рост и вернувшись на уровень декабря 2021 года, отмечает Bloomberg. Падение вызвано позитивными новостями из Китая, который заявил о пересмотре коронавирусных ограничений: инвесторы рассчитывают на рост потребления нефти в КНР.

Ценовой потолок ЕС — не окончательный, уточнили в Еврокомиссии. Начиная с января 2023 года цена будет корректироваться каждые два месяца, потолок должен быть как минимум на 5% ниже текущей экспортной цены Urals.

«Ведомости‎»‎ уточнили: механизм ЕС распространяется исключительно на поставки нефти по морю, транспортировку по трубопроводам ограничение не затрагивает. Покупать российскую нефть дороже установленного потолка смогут Венгрия, Болгария, Словакия, Чехия и Хорватия.

Вице-премьер РФ Александр Новак 6 декабря заявил, что российский механизм реагирования на ограничение цен вступит в силу уже в декабре.

Как ранее сообщал TRT на русском, российская марка Urals в ноябреподешевела даже ниже предложенного потолка: в этом месяце ее средняя цена, по данным Минфина РФ, составила $66,5 — на 6% меньше, чем в октябре.