Мощность возобновляемых источников энергии с 2022 по 2027 в Турции вырастет на 64% и достигнет 90 гигаватт, это сделает Турцию четвертым по величине рынком возобновляемой энергии в Европе и десятым в мире. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, его слова приводит агентство Anadolu.

Помимо Турции в десятку войдут Китай, США, Индия, ФРГ, Бразилия, Испания, Япония, Австралия и Великобритания.

«‎‎Мы ожидаем, что почти 75% этого роста будет приходиться на солнечную и ветровую энергию», — уточнил Бироль.

Ветровые установки в Турции вырабатывают около 11,3 тыс. МВт в год и уступают по этому показателю только гидроэнергетике, которая ежегодно приносит 31, 6 тыс. МВт. По состоянию на конец октября мощность солнечной энергетики в Турции достигла 9,1 тыс. МВт. К 2027 году Турция нарастит мощность солнечных установок на 49%, ветровых — на 24%.

«В Турции также очень высок рост мощности объектов геотермальных источников энергии. Турция в данной сфере почти на одной лидерской плоскости с Индонезией», — отметил глава МЭА.

По его словам, в ближайшие годы на фоне энергетического кризиса и роста цен на ископаемое топливо возобновляемую энергетику ожидает «‎период чрезвычайного роста»‎.

Осенью 2021 года Турция ратифицировала Парижское соглашение и объявила о своей цели достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2053 году.

В июне 2022 Международная организация труда сообщила, что к 2030 году Турция может увеличить свой ВВП на $8 млрд и создать более 300 тыс. новых рабочих мест за счет инвестиций в возобновляемые источники энергии.