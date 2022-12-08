Как готовился переворот в Германии и при чем здесь принц?

В Германии арестовали 25 человек по подозрению в подготовке переворота. Как готовился переворот в Германии и при чем здесь принц? Всего предполагаемых участников заговора более 50. Операция стала одной из самых масштабных в истории ФРГ. Обыски прошли в 130 домах в 11 землях ФРГ, а также за рубежом. Как готовился переворот в Германии и при чем здесь принц смотрите на канале TRT на русском. #trtнарусском #ФРГ #Германия #путч #трт #новости история, германия, новости, последние новости, уроки истории, аналитика, нато, ссср, мировая история, санкции, новини, история цивилизаций, история человечества, история мира, исторические факты, революция, все об истории, древняя история, потолок цен, экономика, ввп, февральская революция, новости сегодня, политика, передачи об истории, гитлер, николай ii, большевики, дождь, познавательные передачи, обыск, редакция, россия в европе и мире, новости россии, xix век, госпереворот, европа, сша, русская революция, немецкий дипломат, история революции, минаев уроки истории, фридрих-вернер эрдманн маттиас иоганн бернгард эрих, накануне войны, лавр корнилов, минаев live, советские и немецкие дипломаты накануне войны, переговоры между москвой и берлином, посол германии в ссср, заговор против адольфа гитлера, попытка остановить войну, урезонить фюрера, гете, дискуссия, заговор послов, искусство, история на пальцах, центральное телевидение, стрим-дискуссия, царская семья, youtube, классовая борьба, армия, пролетариат, рабочий класс, как готовился переворот в германии и при чем здесь принц, германия новости