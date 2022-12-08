ФРГ на фоне скандала с нехваткой боеприпасов в Бундесвере может отправить в отставку министра обороны страны Кристин Ламбрехт. Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на мнения депутатов парламента ФРГ как от оппозиции, так и правящей партии.

Издание отмечает: негатив в адрес министра связан с тем, что при ней «‎‎грандиозные амбиции Германии стать крупнейшей военной державой Европы потерпели неудачу». Свой пост она может покинуть уже в ближайшее время, отмечают собеседники Politico.

Как ранее сообщал TRT на русском, глава минобороны ФРГ в начале декабря пожаловалась в письме министру финансов на нехватку вооружений и пустующие склады боеприпасов, требуя выделить дополнительные средства на их закупку.

В конце ноября комиссар немецкого парламента по вооруженным силам Ева Хёгль заявила: ФРГ требуется не менее $20,5 млрд для пополнения своих «израсходованных» военных боеприпасов.

5 декабря в пресс-службе правительства ФРГ заявили: Берлин в 2023 году не сможет выделить не менее 2% ВВП в оборону, как того требуют стандарты НАТО.

«‎Взятые вместе, недостатки рискуют подорвать эпохальный сдвиг Германии в политике безопасности, получивший название Zeitenwende, когда канцлер Олаф Шольц объявил, что его страна вложит миллиарды в наращивание своих вооруженных сил на фоне российского вторжения в Украину‎»‎, — пишет Politico.

Издание отмечает: Ламбрехт заняла свою должность осенью 2021 года, «‎не имея достаточных военных знаний, и вскоре стала объектом насмешек общественности»‎. Американская газета называет главу силового ведомства ФРГ «‎министром самообороны»‎, уточняя, что ей в ближайшее время придется отстаивать свой пост.

При этом критика в адрес Ламбрехт звучит не только от оппозиции, но и от входящих в правящую «‎светофорную коалицию»‎ партий. Так, депутат Европарламента от «‎Зеленых»‎ Виола фон Крамон посетовала: «Можем ли мы в какой-то момент назначить министра, который готов к работе? Это неловко во всех отношениях».

Депутат бундестага от той же «‎Зеленой»‎ партии Себастьян Шефер также раскритиковал министра обороны за «драматическую» нехватку боеприпасов и уточнил: «‎‎Если разразится война, у Германии хватит запасов только на несколько часов или дней боев, в зависимости от типа оружия».

Ламбрехт также подвергалась критике за неоднократные утверждения о том, что она не видит абсолютно никакой возможности для Бундесвера оказать дополнительную поддержку Украине, например, поставив бронированные транспортные машины, такие как «Динго». Как отмечает Politico, под давлением США через несколько дней министр опровергла свои собственные слова, уточнив: ФРГ намерена направить Киеву именно эти машины.

22 октября Ламбрехт и глава МИД Анналена Бербокобратились к министру финансов ФРГ с просьбой увеличить помощь Украине в три раза — с $697 млн уже заложенных в бюджет Германии на 2023 год до $2,1 млрд.